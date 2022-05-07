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Сегодня, 10:58

Льюис Хэмилтон отказался подчиняться запрету ФИА на ношение пирсинга во время этапов «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото AFP

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отказался подчиняться запрету Международной автомобильной федерации (ФИА) на ношение пирсинга и других украшений во время гоночных этапов, сообщает RaceFans со ссылкой на федерацию.

«Команда «Мерседес» не подтвердила, что Льюис Хэмилтон готов соблюдать правила, касающиеся того, что нельзя носить украшения, любые формы пирсинга, металлических цепей или часов», — заявил технический делегат ФИА Джо Бауэр.

Ранее гоночный директор ФИА Нильс Виттих напомнил гонщикам о необходимости в целях безопасности соблюдать требования, касающиеся украшений. С «Гран-при Майами» проверка на наличие украшений входит в протокол проверки пилотов перед началом заездов.

При этом в ФИА не делали заявлений по поводу того, будет ли проводиться расследование в отношении Хэмилтона и применят ли к нему какие-либо санкции.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.racefans.net/2022/05/06/mercedes-havent-confirmed-hamilton-will-obey-jewellery-rules-at-miami-gp-fia/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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