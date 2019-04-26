Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал отмену первой практики свободных заездов "Гран-при Азербайджана" в Баку.

Практика была остановлена из-за инцидента с пилотом "Уильямса" Джорджем Расселлом. Британец наехал на дренажный люк, который был недостаточно хорошо закреплен. В результате был поврежден болид автогонщинка.

– Как они могли забыть проверить и закрепить канализационные люки? Ну ладно, это дает мне побольше времени, чтобы посмотреть "Игру престолов", – написал Хэмилтон в своем Твиттере.