Льюис Хэмилтон о квалификации «Гран-при Великобритании»: «Я на седьмом небе от счастья»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял первое место.

«Я теряю голос, — сказал британец в интервью после квалификации. — Благодарен трибунам. Мы скучали. Вас не хватало. Я надеялся, что мы можем побороться и занять первое место. Это красноречивый ответ болельщикам. Не знаю, что предпринимал «Ред Булл». Посмотрим. Сейчас у нас другой формат.

Мой первый круг был отличным. Во втором я постепенно улучшал время, но помешала моя ошибка. Без своей команды я не достиг бы этого. Я на седьмом небе от счастья. Так много времени прошло после последнего поула.

Завтра нас ждет спринтерская гонка, которая будет непростой. Думаю, она будет замечательной, учитывая ту поддержку, которую мне здесь оказывают. Мечты сбываются благодаря командной работе».

Квалификация на этот раз определила стартовый порядок не в гонке, а в субботнем спринте.