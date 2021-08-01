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Льюис Хэмилтон о «Гран-при Венгрии»: «В итоге дела пошли не так уж плохо»

19:05
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после «Гран-при Венгрии». Он занял третье место.

«В первую очередь хочу поздравить свою команду, поздравить Эстебана Окона, — сказал британец в интервью после гонки. Отлично видеть и «Астон Мартин» на подиуме. Я очень рад видеть болельщиков на трибунах.

Мы сами усложнили себе задачу. Я выжат как лимон, у меня не осталось сил. Мы не знали, как пойдут дела, но в итоге дела идут не так уж и плохо".

Победил гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Вторым стал Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин».

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Евгений Петров все материалы автора

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