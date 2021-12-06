Льюис Хэмилтон о Ферстаппене: «Для него нет проблемы в том, что мы оба можем не добраться до финиша»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после «Гран-при Саудовской Аравии» критически высказался о гонщике «Ред Булла» Максе Ферстаппене.

«В своей жизни я сражался со множеством разных пилотов, пилотов с разными характерами, — цитирует британца Motorsport.com. — И очень редко приходится сражаться с соперниками, которые действуют как будто за гранью. Не думают о правилах или не считают нужным их соблюдать.

И Макс частенько оказывается за гранью, что и говорить. Я столько раз уходил от столкновения с ним... Собственно, я не страдаю из-за того, что иногда приходится так делать. Ведь ты можешь достойно ответить в следующей гонке, что у меня не раз получалось.

Но для Макса, похоже, нет проблемы в том, что мы оба можем не добраться до финиша. А я считаю, мы оба должны финишировать. Cегодня я просто пытался все доказать на трассе. Оставаться в пределах белых линий и все делать правильно».

Также Хэмилтон прокомментировал эпизод, в котором он столкнулся с Ферстаппеном.

«Он внезапно сбросил ход и начал как-то странно дергаться из стороны в сторону, — отметил он. — Я подумал еще — что это, какая-то странная тактика? У меня в этот момент не было никакой информации о происходящем — и трудно было понять, к чему все эти действия.

Мне в этот момент стали что-то сообщать — и тут же он очень сильно замедлился, просто ударил по тормозам. Так сильно, что я чуть не въехал со всего размаху в него — и это чуть не закончилось сходом для нас обоих...»

Хэмилтон стал победителем гонки. Ферстаппен занял второе место. Третьим стал еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.