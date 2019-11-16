Льюис Хэмилтон: «Не знаю, есть ли у нас возможность догнать «Феррари» в Бразилии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команде будет сложно обойти «Феррари» на «Гран-при Бразилии». В первых свободных заездах итальянская команда была быстрее немецкой.

— Я не знаю, сможем ли мы где-то найти 0,3 секунды, чтобы догнать «Феррари», — цитирует Crash Хэмилтона. — Очевидно, что «Феррари» быстра в Бразилии. Так кажется после пятничной работы на трассе. Мы же по ходу практики вносили корректировки, улучшая темп. До квалификации внесем еще изменения, что должно дать прибавку в скорости. Времени не так много, поэтому нужно действовать максимально четко и грамотно.