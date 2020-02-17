Льюис Хэмилтон: «Не жду больших перемен в топ-командах»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в ближайшее время составы топ-команд останутся стабильными. Ранее его связывали с возможным переходом в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.

— Я думаю, что в топ-командах много перемещений не будет, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Конечно, я не знаю, у кого какие контракты. Но считаю, что переходов много не будет. Думаю, будет что-то похожее на нынешнюю ситуацию. И я не могу знать, каков план Феттеля на будущее.

Мне важно быть самим собой. Люди говорят: «Там-то и там-то ты можешь получить свободу». Но я не пошел бы туда, где не мог бы быть самим собой. Когда я перешел в «Мерседес», тут это поняли. У нас крутые спонсоры, мы выиграли много чемпионатов, гонок. Это настоящая привилегия: быть желанным великой командой. Прекрасное чувство. Надеюсь, что я продолжу вносить свой вклад в успех.