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6 сентября, 20:26

Хэмилтон — о трассе в Зандворте: «Таких трасс больше не делают, и я не понятию, почему»

Хэмилтон остался доволен трассой на «Гран-при Нидерландов»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что не понимает, почему новые трассы «Формулы-1» не проектируются так же, как трасса на «Гран-при Нидерландов» в Зандворте.

«Здесь хорошая погода, трасса находится на берегу моря, и это действительно классная классическая трасса старой школы. Таких трасс больше не делают, я понятия не имею, почему. Я действительно этого не понимаю. Почему они не делают такие крутые повороты, с подъемами и спусками? Мне нужно начать проектировать трассы!» — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.com.

Зандворт — это узкая, извилистая, техничная трасса, которая теперь имеет сильно наклоненные повороты в 3-м и 14-м поворотах, чего раньше не было в «Формуле-1», за исключением Индианаполиса.

Хэмилтон финишировал четвертым в гонке «Гран-при Нидерландов». Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-wants-circuits-similar-to-zandvoort-on-f1-calendar
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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