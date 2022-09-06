Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что не понимает, почему новые трассы «Формулы-1» не проектируются так же, как трасса на «Гран-при Нидерландов» в Зандворте.

«Здесь хорошая погода, трасса находится на берегу моря, и это действительно классная классическая трасса старой школы. Таких трасс больше не делают, я понятия не имею, почему. Я действительно этого не понимаю. Почему они не делают такие крутые повороты, с подъемами и спусками? Мне нужно начать проектировать трассы!» — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.com.

Зандворт — это узкая, извилистая, техничная трасса, которая теперь имеет сильно наклоненные повороты в 3-м и 14-м поворотах, чего раньше не было в «Формуле-1», за исключением Индианаполиса.

Хэмилтон финишировал четвертым в гонке «Гран-при Нидерландов». Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.