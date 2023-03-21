Хэмилтон: «Было очень странно видеть «Феррари» позади нас в Джидде»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что не ожидал победы над «Феррари» на «Гран-при Саудовской Аравии».

В Джидде Джордж Расселл и Хэмилтон заняли четвертое и пятое место, а Карлос Сайнс и Шарль Леклер — шестое и седьмое.

«Было очень странно видеть «Феррари» позади нас. Для нас это позитивные новости. Здесь покрытие трассы обладает другими свойствами. И мы пока не вполне все это понимаем — почему на одной трассе наша машина работает так, а на другой иначе. Как бы то ни было, у этого уик-энда для нас было много положительных моментов. Понятно, что в первых нескольких гонках у команды будут как взлеты, так и падения. Надеюсь, что мы сможем как можно раньше получить необходимые обновления болида и постараемся сократить отставание от лидеров», — приводит слова Хэмилтона Motorsportweek.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).