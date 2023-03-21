Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:19

Хэмилтон: «Было очень странно видеть «Феррари» позади нас в Джидде»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что не ожидал победы над «Феррари» на «Гран-при Саудовской Аравии».

В Джидде Джордж Расселл и Хэмилтон заняли четвертое и пятое место, а Карлос Сайнс и Шарль Леклер — шестое и седьмое.

«Было очень странно видеть «Феррари» позади нас. Для нас это позитивные новости. Здесь покрытие трассы обладает другими свойствами. И мы пока не вполне все это понимаем — почему на одной трассе наша машина работает так, а на другой иначе. Как бы то ни было, у этого уик-энда для нас было много положительных моментов. Понятно, что в первых нескольких гонках у команды будут как взлеты, так и падения. Надеюсь, что мы сможем как можно раньше получить необходимые обновления болида и постараемся сократить отставание от лидеров», — приводит слова Хэмилтона Motorsportweek.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен высказался о результатах «Гран-при Саудовской Аравии»

Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»
Новости
RSS RSS
Все новости