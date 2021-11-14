Льюис Хэмилтон: «Не думал, что смогу подняться вышел десятого места»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял пятое место.

Из-за штрафа за нарушение технического регламента британец был исключен из протокола квалификации. Изначально он занял в ней первое место. В спринт-квалификации он стартовал последним, но в итоге стал пятым.

«Это был тяжелый день, – признался британец в интервью Sky F1. – Пока команда общалась со стюардами, я просто пытался сосредоточиться на своей работе с инженерами и поддерживать наш моральный дух, думая о гонке, а не обо всех этих проблемах. Конечно, услышать решение было ужасно. Но я понял, что не могу этому позволить сдерживать себя. Я должен поднять голову и двигаться вперед. Поэтому я быстро перезагрузился, сфокусировался на том, что могу сделать, и выложился по полной.

Честно говоря, я понятия не имел, насколько далеко могу прорваться. Я не устанавливал ни минимального, ни максимального предела. Когда я занял место в конце стартовой решетки перед установочным кругом, рассчитывал на десятую строчку. Я подумал: «Хорошо, это моя цель, но мы должны попытаться прорваться как можно дальше». Но потом я понял, что могу обгонять гораздо быстрее. Сегодня я пользовался многими приемами. Знаете, никогда нельзя сдаваться, вы всегда должны продолжать бороться до конца».

Из-за смены двигателя Хэмилтон потеряет пять позиций на старте «Гран-при Бразилии». Таким образом, он будет стартовать с десятой позиции. Гонка начнется в 20.00 по московскому времени. Поул завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.