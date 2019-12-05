Льюис Хэмилтон: «Не чувствую себя равным Росси»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сравнениях с семикратным чемпионом MotoGP Валентино Росси. Он выигрывал чемпионат мира семь раз, британец — шесть. По завершении сезона на трассе в Валенсии они обменяются техникой.

- Я не чувствую себя равным Валентино, — цитирует Хэмилтона Motorsport — Я ни с кем себя не сравниваю, уже миллион раз говорил об этом. Кроме того, я все же младше, чем Валентино.

Я в предвкушении. Я уже пару лет езжу на мотоциклах, но на гоночной трассе провел всего три дня. Однако это было невероятно — к тому же, я давно слежу за MotoGP.

Я c детства ждал возможности сделать что-то подобное, оказаться на трассе с Валентино. Это большая честь для меня, ведь Валентино — настоящая легенда спорта".