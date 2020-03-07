Льюис Хэмилтон: «Надо продолжать давить на «Пирелли», чтобы команды имели лучшие шины»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассчитывает, что в следующем сезоне, когда будут изменены правила в «Формуле-1», команды смогут получить более качественные шины от «Пирелли». По его словам, это необходимо для повышения зрелищности гонок.

— Это очень важный аспект, — цитирует Crash Хэмилтона. — Нам нужны лучшие шины. Мы много лет говорим о термической деградации резины, а в «Пирелли» заявляют, что впервые слышат об этом. Мы пытаемся лучше контактировать с шинниками. С резиной 2020 года они справились не очень хорошо. Но я надеюсь, что в 2021 году мы получим лучшие шины. Мы хотим быть уверенными, что работаем с лучшими технологиями, а наши партнеры двигаются вперед. Надо продолжать давить на них, чтобы добиться большего.