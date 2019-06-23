Льюис Хэмилтон: "На передних шинах у меня образовались пузыри"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен гонкой "Гран-при Франции". Британец, стартовав первым, одержал 79-ю победу в карьере.

– Это был отличный уик-энд, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Нам удалось создать отрыв и удерживать его. Мы вместе пишем историю и гордимся, что являемся частью этой команды. День выдался прекрасным, трасса потрясающая, на ней есть некоторые техничные участки.

Это было нелегко на самом деле. Все на грани. Очень жарко. На передних шинах у меня возникли пузыри. Но это было лучшая первая половина года.