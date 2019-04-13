Льюис Хэмилтон: "Мне пришлось бороться с машиной"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен квалификацией "Гран-при Китая". Британец стал вторым, уступив партнеру по команде Валттери Боттасу.

– После тяжелых свободных заездов я не сдавался, продолжал атаковать, – цитирует AFP Хэмилтона. – Поздравляю Боттаса. Он был исключительным все выходные. Мне пришлось бороться с машиной. Сейчас я больше доволен по сравнению с практикой. Первый ряд стартовой решетки обнадеживает команду. "Феррари" особенно быстра на прямой. Но нам удалось настроить машину на повороты.