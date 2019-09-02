Льюис Хэмилтон: «Мне не хватило нескольких кругов»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ему немного не хватило дистанции, чтобы побороться за победу на «Гран-при Бельгии». Британец стал вторым, но на последних кругах активно догонял «Феррари» Шарля Леклера.

— Я выложился по полной, — цитирует F1i Хэмилтона. — Подобрался очень близко к нему в конце гонки. Наверное, нужно было еще несколько кругов. Это была очень трудная гонка. «Феррари» оказалась очень быстрой на прямых, нам было сложно не отставать. Отставание было видно в квалификации. Его негде было компенсировать. Если бы я на старте был вторым, думаю, что к концу гонки борьба была бы более интересной. Могу в целом назвать позитивным исход гонки. Поздравляю Шарля с первой победой. Он ждал ее весь сезон.