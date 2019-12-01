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Льюис Хэмилтон: «Кто бы мог подумать, что в конце года «Мерседес» будет так силен?»

18:42

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от сезона-2019. Гонщик в шестой раз завоевал чемпионский титул, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов.

— Я определенно горд, но в первую очередь благодарен своей невероятной команде, — цитирует Sky Хэмилтона. — Благодарю всех в «Мерседесе», которые продолжили прогрессировать в этом сезоне. Кто бы мог подумать, что в конце года мы будем так сильны?

Несмотря на то, что мы выиграли чемпионат, нам просто хотелось не витать в облаках и посмотреть, сможем ли мы извлечь из нашего болида больше.

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