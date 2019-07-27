Льюис Хэмилтон: "Команда готовилась меня заменить в квалификации"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что его могли заменить в квалификации "Гран-при Германии", которую он выиграл. Это могло случиться из-за болезни.

– Я чувствовал себя неважно утром, – цитирует GPToday Хэмилтона. – У меня была боль в горле. Поэтому мы готовились к тому, что я не смогу выступить в квалификации. Мы были готовы выставить другого пилота. Но сессия получилась относительно простой. Команда хорошо поработала, выпускала меня своевременно. Мы видели проблемы у "Феррари". Но у меня был хороший темп, так что мог навязать борьбу Леклеру в любом случае.