Льюис Хэмилтон: "Гонки "Формулы-1" должны быть более сложным физическим испытанием"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что гонки "Формулы-1" должны быть более тяжелыми физически. По его словам, раньше этот спорт был более мужским, поскольку испытывал на выносливость пилотов.

– Люди продолжают говорить, что это скучно, – цитирует F1i Хэмилтона. – Думаю, что в гонках должно кое-что поменяться. Эти гонки должны стать самым сложным физическим испытанием. Спортсмены должны быть измотаны после гонки как после марафонского забега. Порой мне кажется, что я могу провести две-три гонки подряд. "Формула-1" не должна быть такой. Это мужской вид спорта, и в него приходит много молодежи, поскольку ей легко сюда попасть.