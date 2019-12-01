Льюис Хэмилтон: «Феррари» сделала мне первый комплимент за 13 лет"

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон иронично отреагировал на информацию об интересе со стороны «Феррари». У шестикратного чемпиона мира и у обоих пилотов «Феррари» в конце следующего года истекают контракты.

— Думаю, это первый комплимент, который я получил от «Феррари» за 13 лет. Спасибо, я приму это, — цитирует AP Хэмилтона. — Им потребовались годы, чтобы признать меня. Я благодарен. Думаю, комплименты другим никогда не будут пустой тратой времени.

«Феррари» — это команда, которую я всегда ценил. Заслужить уважение от них — это очень неплохо.