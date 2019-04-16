Льюис Хэмилтон: "Феррари" не извлекает максимум из машины"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что "Феррари" способна выступать сильнее. В первых трех гонках сезона выигрывали пилоты "Мерседеса".

– Я думаю, что нельзя говорить, будто все победы – только наша заслуга, – цитирует F1Today Хэмилтона. – Мы сами не были достаточно быстры для победы, но всегда что-то складывалось в нашу пользу. Мы извлекали из ситуации максимум. Это здорово. Но у "Феррари" хорошая машина. Просто они пока из нее не выжимают максимум, весь потенциал. Исполнение не всегда безупречно. У нас будут взлеты и падения, но мы стараемся всегда действовать максимально выверенно.