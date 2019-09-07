Льюис Хэмилтон: «Это безумие, когда система вынуждает всех притормаживать, чтобы выиграть позицию»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был не очень доволен квалификацией «Гран-при Италии», где стал вторым, но не смог провести последнюю попытку. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Мы шли за «Феррари», потому что нам это особенно нужно, — цитирует F1i Хэмилтона. — Другим тоже. С этими новыми крыльями все сосредоточились на этом маневре. Момент, конечно, не очень красивый. Почти никто не смог поехать на быстрый последний круг. Это безумие, когда мы играем со временем, а система вынуждает всех притормаживать, чтобы выиграть позицию. Все было рассчитано, как я думаю. Интересно, состоял ли план «Феррари» в том, чтобы в первой попытке выиграть, а потом просто всех сдержать? Это достаточно опасные маневры, потому что не ждешь от машины замедления. Это рискованно. Все притормаживали, блокировали друг другу трассу. Я чуть не врезался пару раз, пытаясь держаться подальше от конкурентов. Кто-то тормозил впереди, кто-то меня объезжал.

Было бы интересно увидеть результаты на чистой трассе. Возможно, следовало продлить время сессии. Или что-то в этом роде. Я не очень уверен, как с этим можно бороться. Я в любом случае должен быть рад, что оказался на первом ряду. Завтра мы дадим бой «Феррари». Мы разделили их машины, так что позиция хорошая.