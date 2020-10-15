Льюис Хэмилтон: «До коронавируса жизнь летела слишком быстро. Не хочу возвращаться к прежнему ритму жизни»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об изменениях в жизни из-за пандемии коронавируса.

— Мы многому научились в этом году благодаря пандемии, — приводит RaceFans слова Хэмилтона. — У меня появилось много времени для себя и для того, чтобы быть рядом с близкими. С одной стороны, это не всегда здорово, но у тебя появляется много времени для того, чтобы задуматься и жить настоящим. В прошлом жизнь была слишком быстрой. Постоянные переезды, с одной гонки на другую, с одного мероприятия на другое. Темп был слишком высок. Даже когда вирус уйдет — а я надеюсь, что это случится — мне не хочется возвращаться к прежнему ритму жизни.