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Льюис Хэмилтон: «Для многих попадание в «Феррари» является мечтой, но не для меня»

04:29
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем отношении к «Феррари» и к возможному переходу в итальянскую команду.

— Для многих пилотов попадание в «Феррари» является мечтой, но не для меня, — цитирует Nextgen-Auto британского пилота. — С 13 лет я в «Мерседес», не хочу этого менять. Не думаю, что есть шансы на мой переход. У нас ушло шесть лет на то, чтобы превратить «Мерседес» в команду-победителя. Это невозможно оставить просто так.

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