Льюис Хэмилтон: «Даже не знал, какой круг еду, готов был продолжать»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ощущениями от победы на «Гран-при Испании».

— Я в восторге, чувствую себя прекрасно, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — У нас были проблемы с шинами, но понимание того, что произошло на прошлой неделе, позволило добиться такого результата сегодня. Наша стратегия была верной. Я даже не знал, какой круг еду, я готов был продолжать движение! Спасибо всем, кто вернулся к работе в это трудное время.