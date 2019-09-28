Льюис Хэмилтон: «Было бы интересно в Сочи соревноваться под дождем»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не очень доволен тем, как сложился первый день свободных заездов «Гран-при России». Британец во второй практике показал четвертое время.

— Это был день открытий и исследований, — цитирует F1i Хэмилтона. — Он начался не так и плохо. Мы прогрессировали, но и конкуренты улучшали свои болиды. Причем быстрее нас. Мы еще не достигли желаемого состояния. Надо очень серьезно поработать над улучшениями. Надеюсь, что будет дождь. Мы тут еще ни разу не состязались под дождем. Это было бы интересно.