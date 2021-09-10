Льюис Хэмилтон: «Боттасу удался просто невероятный круг»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон похвалил своего напарника Валттери Боттаса, который выиграл квалификацию «Гран-при Италии». Британец стал вторым.

«Я хочу отметить Валттери, ему удался просто невероятный круг, — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации. — В этом году мы много очков потеряли. Не хочу это считать. Нам нужно реализовывать свой потенциал. Очень рад вернуться сюда и увидеть болельщиков на трибунах».

Третье место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.