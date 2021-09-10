Льюис Хэмилтон: «Боттасу удался просто невероятный круг»
10 сентября 2021, 20:23
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон похвалил своего напарника Валттери Боттаса, который выиграл квалификацию «Гран-при Италии». Британец стал вторым.
«Я хочу отметить Валттери, ему удался просто невероятный круг, — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации. — В этом году мы много очков потеряли. Не хочу это считать. Нам нужно реализовывать свой потенциал. Очень рад вернуться сюда и увидеть болельщиков на трибунах».
Третье место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
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