Льюис Хэмилтон: «Боттас не получает признания, которого заслуживает»

Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своем партнере по команде, Валттери Боттасе.

— Валттери не получает признания, которого заслуживает, хотя он потрясающе выполняет свою работу, — приводит Ziggo Sport слова Боттаса. — Он — невероятно быстрый гонщик. Думаю, он лучше большинства пилотов «Формулы-1», не только благодаря скорости, но и благодаря подходу к делу и психологической устойчивости. Быть гонщиком — не значит просто гоняться, важно, как ты собираешь вокруг себя людей и мотивируешь их. Валттери в этом хорош.

Когда я смотрю на результаты Боттаса, вижу, что у нас очень близкие результаты, но я верю, что способен извлечь из машины больше, поэтому я быстрее. Тем не менее, никогда нельзя сдаваться и думать, что все окончено. Важно чувствовать гонку, атаковать на пределе и пытаться быстро собрать по кусочкам паззл, который перед тобой во время заезда.