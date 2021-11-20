Льюис Хэмилтон: «Мой последний круг был великолепным»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Катара».

«Всем привет! Как вы? — сказал британец в интервью после квалификации, поприветствовав зрителей.- Я тут впервые, рад видеть новых болельщиков. Вчера был сложный день для меня. Мы работали допоздна, улучшили кое-что в болиде, изменили настройки.

И уже в третьей практике это дало результат. Последний круг был великолепным. Это отличная трасса, здесь очень приятно пилотировать".

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьем месте напарник Хэмилтона Валттери Боттас.