Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Льюис Хэмилтон: «Мой последний круг был великолепным»

18:28
Теги:

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Катара».

«Всем привет! Как вы? — сказал британец в интервью после квалификации, поприветствовав зрителей.- Я тут впервые, рад видеть новых болельщиков. Вчера был сложный день для меня. Мы работали допоздна, улучшили кое-что в болиде, изменили настройки.

И уже в третьей практике это дало результат. Последний круг был великолепным. Это отличная трасса, здесь очень приятно пилотировать".

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьем месте напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Умер актер Георгий Морозюк
1
0