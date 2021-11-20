Льюис Хэмилтон: «Мой последний круг был великолепным»
18:28
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Катара».
«Всем привет! Как вы? — сказал британец в интервью после квалификации, поприветствовав зрителей.- Я тут впервые, рад видеть новых болельщиков. Вчера был сложный день для меня. Мы работали допоздна, улучшили кое-что в болиде, изменили настройки.
И уже в третьей практике это дало результат. Последний круг был великолепным. Это отличная трасса, здесь очень приятно пилотировать".
Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьем месте напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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