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Лучший немец после Шумахера. Четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Себастьяну Феттелю — 33

3 июля 2020, 10:35
Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP
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3 июля день рождения отмечает гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель. Ему исполнилось 33 года.

Немецкий пилот выступал за «БМВ», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари». За свою карьеру Феттель стал четырехкратным победителем серии Ф-1 (2010-2013), при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов.

Сезон-2020 станет для Феттеля последним в составе «Феррари».

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