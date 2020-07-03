3 июля день рождения отмечает гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель. Ему исполнилось 33 года.

Немецкий пилот выступал за «БМВ», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари». За свою карьеру Феттель стал четырехкратным победителем серии Ф-1 (2010-2013), при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов.

Сезон-2020 станет для Феттеля последним в составе «Феррари».