«Лучше отменить сезон «Формулы-1». Мнение Макса Мосли

Бывший президент ФИА Макс Мосли поделился мнением об отложенном старте сезона из-за коронавируса. Он считает, что чемпионат нужно отменить.

— Нет никакой гарантии, что сезон стартует в июле, — приводит слова Мосли DPA. Шансов на это становится все меньше. Поэтому считаю, что лучше отменить сезон. Тогда команды и организаторы смогут строить планы на будущее, а сейчас теряют деньги. Если продолжать ждать, то можно сделать только хуже. Гонки без зрителей станут катастрофой для организаторов, а сокращение уик-эндов и проведение нескольких этапов на одной трассе особого дохода не принесут.

В мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.