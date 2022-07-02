Лоусон заменит Випса в роли резервного пилота «Ред Булл» после скандала

Лиам Лоусон заменит Юри Випса в качестве резервного и тест-пилота «Ред Булл» в этом сезоне, сообщает GP Fans.

Ранее эстонский гонщик был исключен из молодежной программы «Ред Булла» после расистского скандала.

Команда провела расследования инцидента во время стрима с участием пилота, когда он позволил себе оскорбительное высказывание. После этого «Ред Булл» расторг контракт с Випсом в качестве тестового и резервного пилота.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что расставание с Випсом не станет ударом для молодежной программы.