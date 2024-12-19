Лоусон стал напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

«Ред Булл» объявил о присоединении новозеландского гонщика Лиама Лоусона к команде с сезона-2025.

22-летний пилот будет выступать за «быков» в паре с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном. Лоусон занял место Серхио Переса, который покинул «Ред Булл» после четырех проведенных сезонов.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.