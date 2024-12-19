Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:13

Лоусон стал напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ред Булл» объявил о присоединении новозеландского гонщика Лиама Лоусона к команде с сезона-2025.

22-летний пилот будет выступать за «быков» в паре с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном. Лоусон занял место Серхио Переса, который покинул «Ред Булл» после четырех проведенных сезонов.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.

Формула-1
Ред Булл
Читайте также
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ферстаппен — Пересу: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости