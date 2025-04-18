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18 апреля, 21:32

Лоусон получил первое предупреждение в сезоне

Камила Абдурахманова
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Во время первой тренировки «Гран-при Саудовской Аравии» стюарды проанализировали два эпизода, в которых участвовал пилот команды «РБ» Лиам Лоусон.

Согласно указаниям директора гонки, ни одна часть шины не должна заходить на окрашенную зону между въездом на пит-лейн и трассой. Лоусон нарушил это правило дважды.

Поскольку «РБ» не уведомил пилота о запрете после первого нарушения, а инцидент произошел во время тренировки, стюарды решили не применять строгие санкции. В качестве наказания гонщик получил официальное гоночное предупреждение — первое в текущем сезоне.

Формула-1
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