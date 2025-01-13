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Сегодня, 22:41

Лоусон поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
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Лиам Лоусон новый пилот «Ред Булл» рассказал о предстоящем сезоне «Формулы-1».

«У меня никогда такого не было. Обычно это случалось в середине или ближе к концу сезона. Честно говоря, это было тяжело. Я бы хотел как следует подготовиться к сезону, как и все остальные, так что, надеюсь, у нас будет такая возможность.

Чем больше гонок я участвую, тем больше узнаю о том, что мне нравится в машине. Это то, что ты узнаешь со временем. Но когда вы только приходите, вы не можете знать, так что вы начинаете с того же, с чего и ваш товарищ по команде, и идете дальше. Со временем вы поймете, что есть определенные вещи, которые вам нравятся по-другому, и это применимо», — приводит слова пилота RacingNews365.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Ред Булл
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