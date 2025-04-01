Лоусон: «Сузука — моя любимая трасса, готов выложиться на все 100 процентов»

Перед «Гран-при Японии» пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился эмоциями от возвращения за руль и ожиданиями от уик-энда на трассе Сузука.

«Жду японский этап с огромным нетерпением. Сузука — одна из моих самых любимых трасс в чемпионате. Она невероятно скоростная и техничная, что делает гонку здесь по-настоящему захватывающей.

Для меня этот уик-энд — отличная возможность: я снова буду работать с командой «Рейсинг Буллз» и постараюсь показать максимум. Обещаю, что выложусь на все сто!» — приводит слова Лоусона пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.