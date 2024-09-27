Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:07

Лоусон — о получении места в «РБ»: «Знал обо всем последние две недели, но не мог рассказать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новозеландский автогонщик Лиам Лоусон прокомментировал получение места в «РБ».

22-летний пилот заменит в команде Даниэля Риккьярдо в оставшихся гонках сезона и продолжит выступать за нее в следующем году.

«Сейчас, по ощущениям, я действительно понимаю, что это случилось. Понятно, что я знал обо всем примерно последние две недели, но пока обо всем не было объявлено официально, полной уверенности все равно быть не могло. И я ничего и никому не мог рассказывать. Планировалось это уже довольно давно. В том числе потому, что в моем контракте была указана конкретная дата, к которой «Ред Булл» нужно было определиться со своим выбором. Так что все постепенно к этому и шло», — приводит RaceFans.net слова Лоусона.

Даниэль Риккардо. В RB уволили Риккьярдо. До конца сезона его заменит Лоусон

Лоусон дебютировал в качестве боевого пилота «Формулы-1» в 2023 году на «Гран-при Нидерландов». Уже в третьей гонке ему удалось набрать свои первые очки в чемпионате.

Риккьярдо выступал в «Формуле-1» с 2011 года. За это время он одержал 8 побед, а в общей сложности поднимался на подиум 32 раза.

Источник: RaceFans.net
Формула-1
Читайте также
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Популярное видео
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости