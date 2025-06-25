Формула-1
25 июня, 20:10

Линдблад выступит в пятничной практике перед «Гран-при Великобритании»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что британский юниор команды Арвид Линдблад выступит в пятничной тренировке перед домашним этапом «Гран-при Великобритании».

«Линдблад выступит в пятничной практике перед «Гран-при Великобритании». Он обладает силой и психологической устойчивостью. Его происхождение из Швеции и Индии может стать отличным дополнением для «Формулы-1».

Кроме того, мы готовимся к возможной дисквалификации Макса Ферстаппена. У нас есть два резервиста: Линдблад и Аюму Иваса, который совмещает обязанности в «Формуле-1» с выступлениями в Японии», — цитирует Марко RacingNews365.

Этап в Великобритании пройдет с 4 по 6 июля.

Формула-1
Ред Булл
