Лимит на моторы в «Формуле-1» увеличен на сезон-2023

Комиссия «Формулы-1» одобрила изменения технического регламента.

В ходе заседания обсуждались предложения по увеличению количества элементов силовой установки. Было одобрено увеличение в 2023 году количества элементов двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбонагнетателя, MGU-H и MGU-K с трех до четырех на сезон.

Также время, отведенное на процедуру заезда на решетку «Гран-при», будет увеличено с 40 до 50 минут. На некоторых гонках это дополнительное время будет использоваться для представления гонщиков болельщикам.

Вторые ДВС в 2023-м уже используют пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также представитель «Макларена» Ландо Норрис.