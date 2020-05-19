Liberty Media: «По прилету в Великобританию весь персонал сдаст тесты на коронавирус, в карантине нет смысла»

Компания-владелец «Формулы-1» Liberty Media прокомментировала информацию о том, что «Гран-при Великобритании» может сорваться из-за планов властей королевства по борьбе с коронавирусом.

— При 14-дневном карантине «Гран-при Великобритании» не состоится, — приводит MotorsportWeek слова представителя Liberty Media. — Кроме того, эта мера затронет десятки тысяч рабочих мест, которые связаны с «Формулой-1». Мы собираемся прилететь в Великобританию отдельным рейсом, персонал команд пройдет проверку на коронавирус, поэтому в карантине нет необходимости. Можно сделать исключение в интересах возвращения большого спорта на экраны.

Ранее стало известно, что власти Великобритании намерены установить обязательный 14-дневный карантин для людей, которые прибудут в страну.