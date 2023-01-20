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Сегодня, 20:40

Liberty Media отказался продавать «Формулу-1» за 20 миллиардов долларов инвесторам из Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии хотел выкупить «Формулу-1» у нынешних владельцев чемпионата Liberty Media, сообщает Bloomberg.

Государственный инвестиционный фонд предложил за акции «Формулы-1» 20 миллиардов долларов. Однако предложение не заинтересовало Liberty Media и было отклонено.

Отметается, что несостоявшиеся покупатели в ходе переговоров получили право первоочередного выкупа, если нынешние хозяева «Ф-1» в будущем задумаются о такой возможности.

Компания Liberty Media, принадлежащая американскому бизнесмену Джону Мэлоуну, в 2017 году выкупила «Формулу-1» за 4,4 миллиарда долларов. Сейчас рыночная стоимость франшизы оценивается в 15,2 миллиарда.

Формула-1
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