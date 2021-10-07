Лэнс Стролл заявил, что уснул во время просмотра документального фильма о Михаэле Шумахере
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что уснул во время просмотра документального фильма о семикратном чемпионе «Формулы-1» Михаэле Шумахере.
«Я посмотрел 10 минут и уснул! Но дело не в том, что фильм скучный или с ним что-то не так — просто было слишком поздно», — приводит журналист Крис Медланд слова Стролла.
Stroll on the Schumacher documentary:— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) October 7, 2021
«I watched it for ten minutes and I fell asleep — not that it was boring or anything, it was just late!»
(Verstappen says he hasn't watched it yet either)#F1
Документальный фильм о Михаэле Шумахере вышел 15 сентября. Фильм посвящен карьере пилота и его личной жизни, которая оставалась вне камер во времена выступлений спортсмена в «Формуле-1». В картине приняли участие жена гонщика Коринна и их дети Мик и Джина-Мария, брат Михаэля, Ральф, а также многие известные личности из мира «Формулы-1».
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