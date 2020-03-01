Лэнс Стролл: «В этом году все команды будут конкурентоспособны»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл считает, что в предстоящем сезоне все команды будут конкурентоспособны в «Формуле-1». К такому выводу он пришел после предсезонных тестов в Барселоне.

— Еще рано делать выводы, — цитирует GP Today Стролла. — Машины становятся все быстрее. Думаю, в этом году все будут конкурентоспособны, все довольны своими машинами. Такое впечатление сложилось у всех гонщиков, включая нас. Но мы посмотрим, какой будет расклад в Мельбурне. Сезон будет очень долгим. У нас есть и сильные, и слабые стороны. Как и у всех.