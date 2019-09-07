Лэнс Стролл: «Только Сайнс все понял верно»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл попытался объяснить скандальную квалификацию «Гран-при Италии», где он стал девятым. Из-за нежелания пилотов в третьем сегменте ехать первыми на быстрый круг на последнюю решающую попытку до окончания времени квалификации успели уехать только двое: Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

— Я был среди первых, кто выехал на трассу. Потом Хюлькенберг начал играть в игры, — цитирует ВВС Стролла. — После этого остальные пилоты начали перемещаться, принялись меня обгонять, и это просто превратилось в хаос. Сессия же тем временем подходила к концу. Могу все это объяснить только плохими расчетами. Единственным, кто все понял верно, оказался Сайнс.