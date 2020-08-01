Лэнс Стролл: «Мы знали, что «Рейсинг Пойнту» подходит трасса «Сильверстоун»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился мнением о своих выступлениях в пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Великобритании».

По итогам первой практики канадец занял 3-е место, а во второй практике оказался самым быстрым среди всех пилотов.

— Отличное начало этапа, машина была быстра как на одном круге, так и на длинной дистанции, — цитирует пресс-служба «Рейсинг Пойнт» Стролла. — Мы знали, что трасса «Сильверстоун» подходит нашему болиду. Похоже, у нас есть шанс набрать много очков в эти выходные, но для начала надо показать хороший результат в квалификации и гонке.

Квалификация «Гран-при Великобритании» пройдет сегодня, 1 августа, начало — в 16.00 по московскому времени. Гонка состоится в воскресенье, 2 августа, начало — также в 16.00 по Москве