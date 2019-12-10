Лэнс Стролл: «Моей самой большой слабостью были квалификации»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл высказался о том, каким получился его год. Канадец набрал 21 очко и занял 15-е место в личном зачете пилотов.

— Я должен работать над рядом важных вещей, — цитирует Crash Стролла. — Думаю, что моей самой большой слабостью была квалификация. Это постоянно приводило к тому, что я стартовал с хвоста пелотона и недобирал очки. Где-то нам уже не везло — это во второй части сезона. Перес чаще всего меня опережал, так что мне и над этим нужно поработать. У меня немного другой стиль вождения. Думаю, что опыт и работа над собой помогут мне лучше выступить в следующем году.