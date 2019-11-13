Леклеру интересно пилотировать на трассе в Сан-Паулу

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер рассказал, чего он ожидает от «Гран-при Бразилии». Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.

— Бразилия — это родина Айртона Сенны, который был моим кумиром детства, — цитирует гонщика Autosport. — Он был невероятно талантливым гонщиком, и этот Гран При все время будет напоминать нам о его наследии. Что касается самого автодрома, здесь очень интересно пилотировать. Круг здесь короткий, но при этом сочетает в себе самые разнообразные повороты в сочетании с прямыми. В детстве я все время выбирал эту трассу, когда играл на Playstation, она мне действительно нравится. Погода в Сан-Паулу бывает непредсказуемой, и один день может быть непохож на другой. Это будет интересно.

Ранее стало известно, что Леклер лишится десяти позиций на старте гонки из-за замены двигателя.