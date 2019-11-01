Леклера мотивирует возможность занять третье место в общем зачете

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что не утратил мотивацию, когда стало ясно, что за чемпионство не получится побороться. По словам монегаска, его мотивирует шанс занять третье место в общем зачете.

— Стать третьим в общем зачете чемпионата мира — это безумие, — цитирует GPToday Леклера. — В прошлом году я рассуждал о борьбе за 13-е место. Ни за что бы не подумал, что в этом году смогу бороться за подиум в общем зачете. С точки зрения личных достижений это было бы здорово. Я был бы рад. Мы до последнего пытаемся с командой работать над грамотным расходом шин. Кажется, что «Мерседес» с этим лучше справляется. Но мы работаем над ошибками. Также нужно улучшать манеру вождения, чтобы шины экономнее расходовались.