Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки в Абу-Даби

Пилота «Феррари» Шарля Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки «Гран-при Абу-Даби» из-за нарушения командой регламента, информирует пресс-служба «Формулы-1».

На болиде 22-летнего Леклера обнаружили разницу между данными о количестве топлива, которые указала команда и реальным количеством. Технический директор ФИА Джо Бауэр передал соответствующую информацию стюардам «Гран-при Абу-Даби». Расследование уже идет, итоги которого станул известны после финиша. Леклеру грозит дисквалификация.

Гонщик «Феррари» стартовал с третьего места в Абу-Даби.