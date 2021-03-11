Леклер заявил о необходимости компромисса с Сайнсом ради «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил о необходимости найти компромисс с новым партнером по команде, Карлосом Сайнсом ради успеха команды.

«Карлос хочет победить меня, а я хочу победить его, но очевидно, что нам нужно работать на команду. Мы должны быть осторожны на трассе во время борьбы друг с другом, думать только о команде. Важно разделять то, что происходит на трассе и вне ее. Нам нужно вместе работать над улучшением болида», — цитирует Crash Леклера.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года, Сайнс дебютирует в составе итальянской команды в сезоне-2021. Сезон-2021 стартует 28 марта, первой гонкой станет «Гран-при Бахрейна».