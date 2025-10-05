Леклер — о 6-м месте в Сингапуре: «Я был вынужден следить за тормозами практически всю гонку»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое выступление на «Гран-при Сингапура».

Леклер занял шестое место с отставанием в 45,99 секунды.

«Думаю, мы проиграли 15 секунд за последние 10-15 кругов, пусть даже на результатах это не сказалось. Я был вынужден следить за тормозами практически всю гонку, и это получилось не лучшим образом. Думаю, что всем пришлось больше внимания уделять тормозам на этой трассе, но, возможно, с нашей стороны получился перебор. Особенно тяжело было в конце, но, так или иначе, гонка получилась непростой с первого круга и до последнего», — приводит слова Леклера Sky Sports.

После 18 этапов 27-летний монегаск занимает пятое место в личном зачете пилотов с 173 очками.